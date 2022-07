Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quinta-feira (14), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Allianz Parque, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo streaming online do Prime Video - veja aqui como acompanhar. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Depois da vitória por 1 a 0 no primeiro duelo, o Tricolor entra em campo com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Verdão precisa vencer por diferença de dois ou mais gols no tempo normal. Caso vença por diferença de apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis.

Com mais de 37 mil ingressos vendidos, o Palmeiras terá o apoio de sua torcida para buscar a virada no Allianz Parque.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno do atacante Gabriel Veron, que se recuperou de um corte no pé, enquanto Rony, que sentiu lesão na coxa esquerda no empate com o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, é tratado como dúvida.

Já o São Paulo terá os retornos de Diego Costa, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor, que cumpriram suspensão no empate com o Atlético-MG, enquanto Nikão, recuperado de lesão, pode voltar a ser relacionado.

Em 337 jogos disputados entre as equipes, são 114 vitórias do Tricolor, 113 do Palmeiras, além de 110 empates, pelas contas são-paulinas.

O Verdão, por sua vez, considera 331 duelos: 114 do São Paulo, 110 do Palmeiras, além de 107 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Breno Lopes (Rony ou Gustavo Veron).

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patric e Welington; Calleri.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

São Paulo:

Arboleda: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o São Paulo nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,61 na vitória do Verdão, $ 3,85 no empate e $ 5,80 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,61 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,33 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,90, ou ímpar, pagando-se $1,95.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Quinta-feira, 14 de julho de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño Copa Libertadores 6 de julho de 2022 Fortaleza 0 x Palmeiras Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Cuiabá Brasileirão 18 de julho de 2022 20h (de Brasília) América-MG x Palmeiras Brasileirão 21 de julho de 2022 20h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 1 Universidad Católica Copa Sul-Americana 1 de julho de 2022 Atlético-MG 0 x 0 São Paulo Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas