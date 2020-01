Palmeiras x São Paulo decepciona torcidas, mas Luxa e Diniz buscam pontos positivos

Clássico paulista terminou empatado sem gols neste domingo (26)

O primeiro clássico paulista de 2020 ficou no 0 a 0. e se enfrentaram neste domingo (26), em Araraquara, pela segunda rodada do torneio estadual e, apesar da grande expectativa para o duelo especial entre Vanderlei Luxemburgo e Fernando Diniz, a partida decepcionou os torcedores.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Após o apito final, o técnico Fernando Diniz falou sobre a evolução da equipe, mas alertou para o fato de ainda ter um longo caminho pela frente.

"A gente vai dando uma cara, e em grandes jogos a tendência é evoluir. Não sei em que patamar, mas estamos melhores do que estávamos na outra temporada", avaliou.

"São poucos dias de pré-temporada. São 15 dias, mas de treinamento mesmo são oito dias. A equipe evoluiu um pouco. Mas não tem mágica. Vai melhorar pouco a pouco", completou o técnico do São Paulo.

Por outro lado, para Luxemburgo, o Palmeiras foi mais efetivo e poderia ter vencido o clássico.

"Acho que ficou ruim para nós o empate. Ficamos muito mais próximos da vitória do que o São Paulo. Tivemos mais possibilidades de fazer o gol", apontou.

Mais artigos abaixo

Torcedores com pouca paciência e mais críticos

Se os técnicos buscaram o lado bom, o mesmo não se pode dizer dos torcedores que acompanharam o clássico. Nas redes sociais, tanto os torcedores do São Paulo, quanto do Palmeiras, se mostraram impacientes com a qualidade da partida.

Confira algumas reações:

O São Paulo continua c/ muita posse de bola mas totalmente inofensivo no ataque A defesa é sólida mas o time não leva nenhum tipo de perigo ao adversário Diniz tem boas idéias masa execução é ruim temporada será complicada para o meu Tricolor...De novo !!!#saopaulo #ChoqueRei — Andre Kroll (@andre_kroll) January 26, 2020

Esse #ChoqueRei só serviu para mostrar que tanto o treinador ultrapassado quanto o novato são duas merdas. — Isaías Augusto #GoPats #ForaLeco (@isaiasaugusto) January 26, 2020

Tô falando mano... sensação que o SP vai tomar gol a qualquer momento, é a mesma tiriça em clássicos de sempre#ChoqueRei — Japonego (@Leandru_silva) January 26, 2020

Que jogo ruim hoje. Tá difícil de assistir 🙃 #ChoqueRei — Guilherme Queiroz (@_GuiQueiroz19) January 26, 2020