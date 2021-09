Palmeiras x São José no Paulista sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam nesta quinta (23), às 15h (de Brasília), pelo Grupo 8; veja como acompanhar ao vivo na internet

Querendo se manter na liderança do Campeonato Paulista sub-20, o Palmeiras recebe o São José, nesta quinta-feira (23), às 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo 8. A partida terá transmissão ao vivo pela elevensports.com, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São José DATA Quinta-feira, 23 de setembro de 2021 LOCAL Academia de Futebol II - Guarulhos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Assistentes: William Rodrigues de Souza e Bruno de Oliveira Ferreira

Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha

ONDE VAI PASSAR?



O Palmeiras é líder do grupo 8 / Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/Divulgação

A elevensports.com, na internet, é o canal que vai passar o jogo desta quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 15 pontos conquistados, o Palmeiras é o líder do Grupo 8 do Paulistão sub-20, empatado com o Taubaté, mas na frente pelos critérios de desempate. São cinco vitórias e duas derrotas para o Verdão, que ainda não empatou na competição.

Já o São José é o quinto e penúltimo colocado do grupo, com sete pontos conquistados em duas vitórias e um empate, além das quatro derrotas que não deram pontos à equipe.

Provável escalação do Palmeiras: Kaique; Thiago, Jhow, Talisca e Vanderlan (Zabala); Miguel (Diogo Crispim), Caio Cunha e Pedro Lima (Davi); Endrick (Bruno Menezes), Carlos Matheus (Ruan Ribeiro (Vitor Hugo) e Newton.

Provável escalação do São José: Daniel; Ricardo, João Gabriel, Matheus, Gabriel; Victor, Gabriel Marques, Jonathan; Philipe, Vínicius e Renan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Palmeiras Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 Flamengo-SP 0 x 4 Palmeiras Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Cruzeiro Brasileirão sub-20 26 de setembro de 2021 16h (de Brasília) União Mogi x Palmeiras Paulistão sub-20 20 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

SÃO JOSÉ

JOGO CAMPEONATO DATA São José 0 x 0 União Mogi Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021 ECUS 0 x 1 São José Paulistão sub-20 9 de setembro de 2021

Próximas partidas