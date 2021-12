Palmeiras x Santos sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Palmeiras e Santos entram em campo neste domingo (5), em Guarulhos, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Paulistão sub-20. O primeiro encontro entre as equipes terminou empatado por 1 a 1. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube da FPF, na internet, da Eleven Sports e do Paulistão Play, por streaming.

JOGO Palmeiras x Santos DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Academia, Guarulhos - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

A Eleven Sports e o Paulistão Play, por streaming, e o Youtube da FPF irão exibir o jogo deste domingo (5).

Em casa, o Palmeiras vai em busca de um triunfo para avançar à semifinal do Paulista sub-20.

O Verdão é dono da melhor campanha geral do torneio estadual até o momento, com 14 vitórias, três empates e duas derrotas.

Já o Santos também quer a vitória para ficar entre os quatro melhores do estadual.

O Peixe terá no jovem Rwan uma de suas apostas de gol neste domingo.

Como empataram por 1 a 1 no jogo de ida, uma nova igualdade levará a decisão da vaga aos pênaltis.

Provável escalação do Santos: Breno; Sandro, Gustavo Moreira, Jhonnathan e Pedrinho ; Matheus Nunes, João Victor e Rwan Seco; Fernandinho, Lucas Barbosa e Victor Michell.

Provável escalação da Palmeiras: Mateus; Lucas Sena, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Ian, Pedro Bicalho e Fabinho; Kevin, Jhonatan e Vitor Hugo.

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Palmeiras Paulistão sub-20 2 de dezembro de 2021 Ponte Preta 1 x 3 Santos Paulistão sub-20 19 de novembro de 2021

PALMEIRAS

