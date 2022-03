Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Paulista 2022

Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Santos DATA Domingo, 13 de março de 2022 LOCAL Allianz Parque- São Paulo, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na TV fechada, e o HBO Max, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo, no Allianz Paque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Cesar Greco/SE Palmeiras

MAIS INFORMAÇÕES

Com mais de 28 mil ingressos vendidos para o clássico, o Palmeiras lidera o grupo C do Paulistão com 20 pontos - mesmo com dois jogos a menos.

O duelo com o Santos será o segundo da série de três clássicos seguidos do Verdão pelo Estadual. Na quinta-feira (10), venceu o São Paulo por 1 a 0, em jogo atrasado da quarta rodada, enquanto na próxima quinta (17), o Verdão receberá o Corinthians no Allianz Parque, por confronto também atrasado, da sexta rodada.

Agora é foco no clássico contra o Santos! 💪



Com a presença de campeões da Copinha, a sexta-feira foi de treino na Academia de Futebol ➤ https://t.co/KoiR58bn4v#AvantiPalestra pic.twitter.com/1exPayeaQO — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 11, 2022

Já o Santos, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil após vencer o Fluminense-PI nos pênaltis, chega para o confronto buscando assumir a vice-liderança do grupo D do Paulistão. Atualmente, soma 10 pontos, um a menos que o Santo André, segundo colocado.

Vale destacar que o Verdão não perde há sete jogos para o rival (dois empates e cinco vitórias). Ao todo, as duas equipes se encontraram 343 vezes, sendo o retrospecto favorável ao Palmeiras. Foram 146 vitórias do Alviverde, 91 empates e 106 triunfos do Santos.

Peixe segue na preparação para o clássico!



Bastidores do treino de hoje e uma conversa com Ricardo Goulart!

Completo em https://t.co/X7AlBX11k1 pic.twitter.com/2tMT5WLlKd — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 11, 2022

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Santos nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,53 no triunfo do Verdão, $ 3,75 no empate e $ 5,50 caso o Peixe vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,70 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Guarani Paulistão 6 de março de 2022 São Paulo 0 x 1 Palmeiras Paulistão 10 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Paulistão 17 de março de 2022 20h30 (de Brasília) RB Bragantino x Palmeiras Brasileirão 20 de março de 2022 16h (de Brasília)

Santos

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Novorizontino Paulistão 27 de fevereiro de 2022 Fluminense 1 (4) x (5) Santos Copa do Brasil 9 de março de 2022

Próximas partidas