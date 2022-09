Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Verdão quer aproveitar momento instável do Peixe para aumentar ainda mais a vantagem na liderança; veja como acompanhar na TV e na internet

Mais uma vez com a casa cheia, o Palmeiras entra em campo em clássico contra o Santos, neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir a partida ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Após virar a página da eliminação na semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras busca mais uma vitória para abrir ainda mais a distância para os rivais, já que é líder, com 54 pontos.

O Verdão tem praticamente todo o elenco à disposição do técnico Abel Ferreira, exceções a Raphael Veiga e Jailson, que se recuperam de cirurgias e provavelmente só voltam a campo na próxima temporada.

"A nossa equipe vai realmente, mais uma vez, encarar como mais uma final. Cada jogo se preparando para vencer e dar o nosso melhor. Tenho certeza que domingo faremos uma grande partida, pois temos nos preparado muito, aprimorado algumas coisas que a gente não conseguia por falta de tempo e agora estamos chegando em uma reta final importante, mantendo e elevando ainda mais nosso nível de jogo", disse Zé Rafael.

O Santos, por outro lado, vive momento conturbado, pois demitiu o técnico Lisca e ainda não anunciou o novo comandante. Assim, o Peixe será comandado por Orlando Ribeiro, interino e que estava à frente da equipe sub-20. O único desfalque do Alvinegro é Rodrigo Fernández, machucado.

Nos últimos 20 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 13 vitórias, contra três do Santos, além de quatro empates. No primeiro turno, o Verdão venceu por 1 a 0.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murillo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Dudu, Tabata, Scarpa e Rony..

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal (Carlos Sánchez); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.

Desfalques

Palmeiras

Raphael Veiga e Jailson, que se recuperam de cirurgias, são os desfalques do Verdão.

Santos

Rodrigo Fernández, lesionado, é baixa no Alvinegro.

Quando é?

Palmeiras

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Parque – São Paulo, SP

• Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Boschilia e Victor Hugo dos Santos (assistentes), João Vitor Gobi (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)