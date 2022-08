Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Paulistão feminino

Partida acontece nesta qurta-feira (24), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Santos nesta quarta-feira (24), na Arena Barueri, às 15h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

O clássico coloca frente a frente duas equipes que venceram todos os seus jogos no campeonato até o momento. O Peixe é o vice-líder, com 6 pontos, seguido pelo Palmeiras, que fica atrás devido ao saldo de gols.

Nos últimos oito jogos disputados entre as equipes, são quatro vitórias do Peixe, duas do Palmeiras, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Amanda, Katrine, Adailma, Caroline, Samia, Anan Caroline, Andressa, Giovana, Patricia, Daiana e Evelin.

Possível escalação da Santos: Anna Bia, Tayla, Camila, Brena, Jane, Giovanna, Thais, Ana Carla, Beatriz, Fernanda e Cristiane.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Santos DATA Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 LOCAL Arena Barueri, Barueri - SP HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 5 x 1 São José Paulista feminino 18 de agosto de 2022 Ferroviária 0 x 4 Santos Paulista feminino 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Portuguesa Paulista feminino 8 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Santos x São Bernardo Paulista feminino 14 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Grêmio Brasileiro feminino 20 de agosto de 2022 AERP 0 x 2 Palmeiras Paulista feminino 17 de agosto de 2022

Próximas partidas