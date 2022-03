Palmeiras x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar para Palmeiras x Santos neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão.

Classificado e dono da melhor campanha do Estadual, o Verdão chega para o seu segundo clássico na série de três após a vitória sobre o São Paulo no meio da semana. Na próxima semana terá pela frente o Corinthians.

Do outro lado, o Santos, que ainda busca uma vaga no mata-mata, entra em campo pressionado pelos três pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Abel Ferreira tentará manter a sua invencibilidade contra o Santos. Até o momento, o português registra três vitórias e um empate, com nove gols marcados e seis sofridos.

Para o clássico no Allianz Parque, o Verdão entrará em campo sem contar o zagueiro Luan, lesionado, além de Gabriel Menino, em transição física, e Patrick de Paula, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo.

Já o Santos, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil após a vitória nos pênaltis sobre o Fluminense-PI, terá o técnico argentino Fabián Bustos comandando a equipe em seu primeiro clássico.

Felipe Jonatan e Carlos Sánchez, que seguem em transição física, são desfalques.

Confira abaixo os clássicos desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras:

Santos 2 x 2 Palmeiras* (Brasileiro 2020, 24ª rodada) – Vila Belmiro

Palmeiras 1 x 0 Santos (Libertadores 2020, final) - Maracanã



Palmeiras 3 x 2 Santos (Paulista 2021, 11ª rodada) – Allianz Parque



Palmeiras 3 x 2 Santos (Brasileiro 2021, 11ª rodada) – Allianz Parque

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic e Jorge; Jailson, Atuesta e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Giovani e Rafael Navarro.

Possível escalação do Santos: João Paulo, Vinicius Balieiro (Auro), Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry (Vinicius Zanocelo), Camacho e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

DESFALQUES

SANTOS:

Felipe Jonatan e Carlos Sánchez: transição física

PALMEIRAS:

Luan e Patrick de Paula: lesionados

Gabriel Menino: transição física

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Mauro André de Freitas

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Vinícius Furlan

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre Palmeiras x Santos deste domingo será transmitido ao vivo pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max,na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.