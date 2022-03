Palmeiras x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste sábado (19) para Palmeiras e Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Allianz Parque, a partir das 14h (do horário de Brasília). Pelo Clássico da Saudade, as equipes estarão frente a frente em mais um duelo.

O Verdão vem de um empate com o Grêmio por 1 a 1 na última rodada, enquanto o Santos vem de uma vitória por 4 a 1 diante do São José e, por isso, chega embalado para a partida.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Palmeiras ainda terá as ausências de Giovana, Juliana e Manu, que estão lesionadas. Mesmo assim, a equipe deverá ser a mesma do empate contra o Grêmio na última rodada.

Assim como o Palmeiras, as Sereias da Vila não terão maiores desfalques para o duelo e, com isso, deverão manter o mesmo time que aplicou uma goleada na última rodada, com Cristiane e Gi Oliveira no ataque.

Possível escalação do Palmeiras: Amanda, Thais, Agustina, Bruna Calderan, Camilinha; Julia, Ary, Duda, Byanca Brasil, Bia Zaneratto e Chú.

Possível escalação do Santos: Vivi; Bruninha, Tayla, Kaká, Bia Menezes; Brena, Ana Carla, Fernanda; Ketlen, Gi Oliveira e Cristiane.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Giovana, Juliana e Manu: lesionadas

Evelin e Dóroty: dúvidas

SANTOS:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e Santos será transmitido ao vivo pela TV Band, na TV aberta, neste sábado (19).