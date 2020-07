Palmeiras x Santo André: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Verdão busca a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a classificação para a semifinal do , o encara o Santo André nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Santo André DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Por ter terminado a primeira fase na liderança do grupo B, o Palmeiras teve a vantagem de definir a vaga para a semifinal em casa.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo segue sem contar com o zagueiro Gustavo Gómez, enquanto Matias Viña é tratado como dúvida após choque de cabeça.

Já o Santo André se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista com a segunda colocação do grupo B, dois pontos atrás do , e não sabe o que é perder para os grandes de São Paulo. Empatou com e , ambos fora de casa, e derrotou o São Paulo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Patrick de Paula e Zé Rafael; Willian, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Provável escalação do Santo André: Ivan; Ricardo Luz, Rodrigo, Willian, Marlon; Nando Carandina, Vitinho, Rondinelly, Ramon, Branquinho; Douglas Baggio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 22 de julho de 2020 Palmeiras 2 x 1 Água Santa Campeonato Paulista 26 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 19h45 (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

SANTO ANDRÉ