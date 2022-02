Palmeiras x Santo André: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Palmeiras e Santo André se enfrentam neste sábado (19), no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Santo André DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A HBO Max e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (19), no Allianz Parque. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Palmeiras vai reencontrar os seus torcedores desde a derrota para o Chelsea na final do Mundial. Atualmente, é líder do grupo C, com 13 pontos e, na última rodada, venceu a Ferroviária por 2 a 0.

Já o Santo André, na lanterna do grupo D, com sete pontos, busca voltar a vencer depois de dois empates consecutivos.

Em 39 jogos disputados entre as equipes, o Verdão soma 21 vitórias, 11 empates e apenas sete derrotas. No último encontro, o Palmeiras venceu por 1 a 0, no Paulistão 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Palmeiras Mundial de Clubes 12 de fevereiro de 2022 Ferroviária 0 x 2 Palmeiras Mundial de Clubes 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Palmeiras Recopa 23 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Inter de Limeira x Palmeiras Paulistão 27 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

Santo André

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 2 x 2 Ferroviária Paulista 12 de fevereiro de 2022 Santo André 0 x 0 Novorizontino Paulista 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas