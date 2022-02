Palmeiras x Santo André: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar neste sábado (19) para Palmeiras x Santo André, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, a partir das 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Embaldo com três vitórias consecutivas no Estadual, o Verdão está na liderança do grupo A, com 13 pontos. Um a mais que o Mirassol.

Do outro lado, o Santo André, na lanterna do grupo D, com sete pontos, busca a recuperação após três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira segue sem contar com Gustavo Scarpa e Zé Rafael, mas Luan, que cumpriu suspensão na vitória sobre a Ferroviária, além de Danilo, Dudu, Marcos Rocha e Piquerez, preservados, retornam.

É o último jogo do Palmeiras antes da primeira decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (23), em Curitiba.

Já o Santo André não terá o meia Lucas Lourenço, expulso no empate sem gols com o Novorizontino na última rodada.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Jailson e Jorge; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Escalação do Santo André: Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Kevin; Serginho, Dudu Vieira e Giovanny; Lucas Tocantins, Bruno Xavier e Júnior Todinho.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Gustavo Scarpa e Zé Rafael: machucados

SANTO ANDRÉ:

Lucas Lourenço: suspenso (cartão vermelho)

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras x Santo André será transmitido ao vivo pela HBO Max e pelo Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, neste sábado (19).