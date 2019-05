Palmeiras x Sampaio Corrêa: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Depois da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo em São Luís, o Verdão precisa de apenas um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil

Após abrir vantagem por 1 a 0 no jogo de ida da segunda fase da , o recebe o nesta quinta-feira (30), às 20h (de Brasília), no Allianz, precisando de apenas um empate para avançar às quartas de final.

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x Sampaio Corrêa DATA Quinta-feira, 30 de maio LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Após iniciar a semana vendo o STJD suspender o duelo entre Botafogo x Palmeiras, a torcida palmeirense promete grande festa no Allianz. Com mais de 23 mil ingressos vendidos, o entram em campo nesta quinta-feira (30) precisando de apenas um empate para avançar às quartas de final da Copa do .

Lucas Lima, que entrou em campo no primeiro jogo no time cheio de reservas, manteve a condição ao lado da equipe principal diante do , no fim de semana, e pode iniciar o terceiro jogo seguido no ano.

"Não é minha função analisar se as críticas ao Lucas são justas ou não. Tenho de analisar a parte técnica, a entrega, a forma como ele treina e pode jogar para o time. E tenho gostado. A minha ideia de Lucas Lima é de gostar e permanecer, dando mais oportunidades, como fiz com Scarpa, Veiga... Será assim com o Lucas também", disse Felipão.

Provável escalação:

SAMPAIO CORRÊA

Com a obrigação de vencer por, ao menos, um gol de diferença, para levar aos pênaltis, o técnico Julinho Camargo deve contar com as voltas do zagueiro Douglas Assis e do meia João Paulo, poupados no final de semana. Patric Calmon e Eloir, ambos com dores na panturrilha, também são aguardados.

Escalação: Andrey; , Douglas Assis, Moisés Lucas, Felipe Dias; Eloir, Diones, Dedé, Cleitinho; João Paulo, Salatiel.