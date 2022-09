Palmeiras x Portuguesa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Peixe busca a quarta vitória seguida no campeonato nesta quinta-feira (29); veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Portuguesa entram em campo nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, pela sétima rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na internet.

O Verdão entra em campo querendo a vitória para tentar ganhar posição na tabela. O time está em quarto lugar, com 13 pontos somados. Do outro lado, a Portuguesa busca o seu primeiro triunfo no campeonato. A Lusa é a 10 colocada, com 2 pontos marcados.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Amanda, Bruna, Rafagnin, Julia, Katrine, Ariadina, Camila, Bia Zaneratto, Byanca, Caroline, Poliana e Andressa.

Escalação do provável PORTUGUESA: Danielle, Mariana, Sabrina, Flaviane, Erica, Amanda, Isabelly, Marcella, Thuany, Cinthia e Thais.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Portuguesa

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de setembro de 2022

• Horário: 19h30

• Local: estádio Bruno José Daniel, Santo André - SP