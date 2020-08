Palmeiras x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Buscando a classificação para a final do , e se enfrentam na noite deste domingo (2), às 19h (de Brasília), pela semifinal do torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

Apesar de não ter apresentado um futebol convincente desde a retomada do futebol, o Palmeiras está na semifinal do Paulista e busca a classificação para a final sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

Para o duelo, o atacante Rony, que sofreu uma entorse no joelho direito, é dúvida. Caso não esteja apto para entrar em campo, Gustavo Scarpa é o principal candidato para substituí-lo.

Já a Ponte Preta chega embalada após eliminar o nas quartas de final por 3 a 1 no meio da semana, e conquistar a terceira vitória em três jogos desde retomada do futebol.

Roger pode iniciar o confronto entre os titulares, embora não seja s

Decidiremos a vaga na final do Paulista em casa! O jogo acontece no domingo (02), às 19h, no @AllianzParque! 👊🏟



Veja o histórico do confronto ➤ https://t.co/W3t3StUtl5 #AvantiPalestra #PalmeirasDeVoltaAoJogo pic.twitter.com/H8sPVaPjym