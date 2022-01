Palmeiras x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam na noite desta quarta-feira (26), no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta, do Premiere, na TV fechada e do Paulistão Play, na internet. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Ponte Preta DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

VAI TER MUITO PAULISTÃO SICREDI ESSA SEMANA!



Se liga nas datas e horários dos jogos da 1ª rodada e já anota os canais de transmissão, hein?😉#FutebolPaulista #Paulistao22 pic.twitter.com/uNZJdWJAlP — Paulistão (@Paulistao) January 24, 2022

A partida será transmitida pela Record, na tv aberta, pelo Premiere, na tv fechada, além do Paulistão Play, na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Palmeiras busca a sua segunda vitória no Paulistão, visando fazer boa campanha no estadual, mas também em preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro.

O técnico Abel Ferreira deve promover mudanças na equipe titular, para que todos possam, aos poucos, adquirir ritmo.

Do outro lado, a Ponte Preta faz a sua estreia no estadual e quer surpreender o rival.

O técnico Gilson Kleina tem feito suspensão quanto à escalação da Macaca nesta quarta-feira. .

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius (Lomba); Marcos Rocha, Luan (Murilo), Renan e Jorge; Patrick de Paula, Atuesta e Gabriel Menino; Gabriel Veron, Wesley e Deyverson (Navarro).

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas, Norberto, Dedé, Fábio Sanches e Guilherme Santos; Matheus Jesus (Moisés Ribeiro), Wesley, Léo Naldi (Marcos Júnior) e Fessin; Lucca e Pedro Júnior.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 2 Coritiba Série B 26 de novembro de 2021 Confiança 0 x 1 Ponte Preta Série B 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Inter de Limeira Paulistão 29 de janeiro de 2022 18h30 (de Brasília) Ponte Preta x Novorizontino Paulistão 2 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 0 x 2 Palmeiras Paulistão 23 de janeiro de 2022 Palmeiras 1 x 0 Ceará Brasileirão 9 dezembro de 2021

Próximas partidas