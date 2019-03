Palmeiras x Ponte Preta: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Verdão ainda disputa com RB Brasil e Santos a liderança geral da fase de grupos do Campeonato Paulista

Com desfalques, o recebe a nesta quarta-feira (19), pela última rodada da fase de grupos do . A partida terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada, além da TV Globo, canal aberto. Aqui na Goal você acompanha todos os lances da partida em tempo real !

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x Ponte Preta DATA Quarta-feira, 20 de março LOCAL Allianz Parque - , Brasil HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação)

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere 1, para todo o Brasil, na TV fechada, além da TV Globo, para São Paulo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Já classificado para às quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Felipão terá desfalques importantes para o duelo: o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez, convocados para amistosos das seleções do Brasil e do , respectivamente, além dos zagueiros Antônio Carlos, suspenso, e Luan, em recuperação física após sofrer um estiramento muscular. Deyverson, que sentiu a coxa direita na última segunda (18), virou dúvida.

Além do mais, o treinador está de olho na lista de pendurados, uma vez que não quer perder ninguém nas quartas de final: Thiago , Felipe Melo, Mayke, Diogo Barbosa, Moisés e Borja.

O Palmeiras lidera o Grupo B com 22 pontos, e precisa de apenas um empate para garantir a liderança e assim ter vantagem de decidir em casa uma vaga nas semifinais.

Desfalques: Weverton (convocado), Luan (transição física), Gustavo Gómez (convocado), Antônio Carlos (suspenso) e Deyverson (machucado)



Pendurados: Mayke, Luan, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Thiago Santos, Moisés e Borja



Provável escalação:

PONTE PRETA

Ao contrário do Palmeiras, a Ponte Preta chega à última rodada sem nenhuma chance de classificação. No entanto, o técnico Jorginho deseja utilizar a última partida do Paulista para observar jogadores e realizar testes.

Edson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Matheus Vargas, que sentiu um incômodo muscular, não entram em campo. Por ouro lado, Renan Fonseca, Reginaldo e Thalles podem ser poupados.

Desfalques: Edson (suspenso), Matheus Vargas (lesionado) e Giovanni (lesionado)



Pendurados: Reginaldo, Nathan, Tiago Real, Thalles e Igor Henrique

Provável escalação: