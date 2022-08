Palmeiras x Pinda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Partida acontece nesta quinta-feira (11), pela primeira rodada do Campeonato Paulista feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Pinda se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Canindé, a partir das 19h (de Brasília), pela rodada de estreia do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão e classificado às quartas de final, o Palmeiras volta as atenções para a primeira rodada do Estadual.

Na última edição do torneio, as Palestrinas terminaram a primeira fase na quinta posição e não avançaram para o mata-mata.

Prováveis escalações

Possível escalação do PALMEIRAS FEMININO: Jully, Agustina, Beatriz, Julia, Thais Fereira, Bruna, Byanca Brasil, Duda Santos, Andressinha, Carol Baiana e Daiana.

Possível escalação do PINDA FEMININO: a atualizar.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Pinda:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Pinda DATA Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 LOCAL Estádio do Canindé - Portuguesa, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 6 x 1 Kindermann/Avaí Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 ESMAC 1 x 4 Palmeiras Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Palmeiras Brasileirão feminino 14 de agosto de 2022 A definir AERP x Palmeiras Paulistão feminino 17 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Pinda

Próximas partidas