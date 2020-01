Palmeiras x Oeste: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de empate com o , o busca a recuperação no . Nesta quarta-feira (29), o recebe o Oeste, às 19h15 (de Brasília), pela terceira rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Oeste DATA Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Após estrear no Paulista com uma goleada sobre o por 4 a 0, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo ficou apenas no empate com o São Paulo, e agora busca reencontrar o caminho das vitórias nesta quarta.

No entanto, para o duelo, o Verdão deve ter algumas alterações na escalação. No último treino antes do jogo, o técnico deixou Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano de fora do time considerado titular.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano

OESTE

Após perder para o na rodada de estreia, o Oeste alcançou a sua primeira vitória diante o Ituano no último sábado (25).

Após completar 99 anos no início da semana, o clube espera presentear sua torcida com uma vitória sobre o Palmeiras.

Provável escalação do Oeste: Caíque ; Éder Sciola, Sidimar, Bruno Bispo, Rael; Betinho, Matheus Jussa, Frabício Oya; Roberto, Bruno Gonçalves, Mazinho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 0 x 4 Palmeiras Campeonato Paulista 22 de janeiro Palmeiras 0 x 0 São Paulo Campeonato Paulista 26 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Paulista 2 de fevereiro 16h (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Paulista 8 de fevereiro 19h30 (de Brasília)

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x 0 Oeste Campeonato Paulista 22 de janeiro Oeste 1 x 0 Ituano Campeonato Paulista 25 de janeiro

Próximas partidas