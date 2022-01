Palmeiras x Oeste na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Valendo uma vaga na semifinal, Palmeiras e Oeste se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Oeste DATA Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Barueri, Barueri - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Próxima parada: Barueri! 📌

Decidiremos a vaga para a semifinal da @Copinha na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Oeste! 👊#AvantiPalestra #CriasDaAcademia https://t.co/tOsOjtkO97 — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 18, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta quarta-feira, que acontece na Arena Barueri.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Palmeiras e Oeste se enfrentam na Arena Barueri. Nas oitavas de final, o Palmeiras bateu o Internacional por 2 a 1. Já o Oeste derrotou o Canaã por 3 a 2.

O Verdão não terá nenhum desfalque para esta partida. Além disso, a equipe poderá contar com Endrick no time titular, já que está recuperado da Covid-19.

Assim como o Palmeiras, o Oeste não deve ter nenhum desfalque para o duelo e, com isso, deve manter a mesma equipe que bateu o Canaã nas oitavas de final, com Luan e Reifit no ataque.

Provável escalação do Palmeiras: Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva (Endrick).

Provável escalação do Oeste: Alexandre; Matheus, Pedro, Bruno, Cristian; Diogo, Werik, Gabriel; Alan, Luan e Reifit.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras Copa São Paulo de Futebol Júnior 15 de janeiro de 2022 Internacional 1 x 2 Palmeiras Copa São Paulo de Futebol Junior 17 de janeiro de 2022

OESTE