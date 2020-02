Palmeiras x Mirassol: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo neste domingo (16), pela sexta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do . O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo (SP), além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Mirassol DATA Domingo, 16 de fevereiro de 2020 LOCAL Allianz Parque - SP, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do quer o título do Campeonato Paulista / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo (SP), além do canal Premiere. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Visando reduzir a diferença para o líder Santo André, o Verdão encara o Mirassol com três desfalques: Ramires, Marcos Rocha e Dudu, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Patrick de Paula, Mayke e Gabriel Verón, são os prováveis substitutos.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima, Gabriel Verón e Willian; Luiz Adriano

MIRASSOL

Buscando a liderança do Grupo C, o Mirassol entra em campo visando apenas a vitória neste domingo.

Provável escalação do Mirassol: Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Reniê e Romário; Luís Oyama, Neto Moura, Camilo e Chico; Maranhão, Rafael Silva

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Palmeiras Campeonato Paulista 2 de fevereiro 0 x 1 Palmeiras Campeonato Paulista 8 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Paulista 20 de fevereiro 21h30 (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Paulista 29 de fevereiro 16h (de Brasília)

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA -SP 0 x 6 Mirassol Campeonato Paulista 3 de fevereiro Mirassol 2 x 0 Bragantino Campeonato Paulista 8 de fevereiro

Próximas partidas