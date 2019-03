Palmeiras x Melgar: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Verdão estreia novo uniforme nesta terça-feira (12), no Allianz Parque

Após vencer o Junior Barranquila na última semana por 2 a 0, na , o recebe o nesta terça-feira (12), às 19h15 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada da .

A equipe ainda estreia o seu novo uniforme, inspirada na camisa utilizada pelo goleiro Marcos na decisão do torneio em 1999, conquistada pelo clube alviverde nos pênaltis contra o .

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x Melgar DATA Terça-feira, 12 de março LOCAL Allianz Parque - , HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão do canal Fox Sports . Aqui, na Goal Brasil, você também acompanha todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Com expectativa de casa cheia, o Palmeiras recebe o Melgar, do , no Allianz, de olho na vitória para seguir na liderança do Grupo F ao lado de , da , que ainda enfrenta o Junior Barranquila na próxima quarta (13).

O técnico Felipão deve escalar a mesma equipe que estreou com vitória na última semana.

Provável escalação:

MELGAR

Melgar vive um drama no , com apenas um ponto conquistado em três partidas disputadas, mas na Libertadores a história é outra.

Vindo de um empate sem gols com o San Lorenzo na primeira rodada, a equipe peruana ainda eliminou a Universidad de na segunda fase da competição, e passou ainda pelo Caracas, da , antes de entrar na fase de grupos.

Provável escalação: