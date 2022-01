Palmeiras x Mauá: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Palmeiras enfrenta o Mauá nesta quinta-feira (13), em Diadema, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Mauá DATA Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Inamar, Diadema - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 15h, em Diadema.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de encerrar a primeira fase da Copinha na liderança do grupo 28 com sete pontos (duas vitórias e um empate), o Palmeiras volta a campo para encarar o Mauá, segundo do grupo 27.

Para o jogo, o Verdão não poderá contar com goleiro Mateus, o zagueiro Lucas Freitas, o meia Jhonatan, e o atacante Endrick, principal estrela da equipe na Copinha, com Covid-19.

Provável escalação do Mauá:

Provável escalação do Palmeiras: Kaique; Talisca, Naves, Ruan Santos e Ian; Garcia, Miguel, Pedro Lima, Kevin e João Pedro; Gabriel Silva e Vitinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MAUÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Mauá 1 x 1 Volta Redonda Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022 Mauá 0 x 0 Atlético-GO Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022

PALMEIRAS