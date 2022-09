Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Depois da eliminação na Libertadores, o Verdão volta as atenções para o Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer há cinco jogos na temporada (quatro empates e uma derrota), o Palmeiras entra em campo pressionado após ser eliminado pelo Athletico-PR na semifinal da Copa Libertadores. Assim, o Verdão recebe o Juventude neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na liderança isolada do Brasileirão com 51 pontos, o Palmeiras volta as atenções para o Brasileirão buscando ampliar a vantagem sobre o rival Flamengo que atualmente é de sete pontos - restam 13 rodadas para o término da competição.

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira trata como dúvida a presença de Raphael Veiga, com entorse no tornozelo direito.

Do outro lado, o Juventude, na lanterna do campeonato, soma apenas 18 pontos (três vitórias, nove empates e 13 derrotas).

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 11 vitórias, contra três do Juventude, além de sete empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o Verdão venceu por 3 a 0.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari; Vitor Mendes, Renato Chaves e Rafael Forster; Paulo Henrique, Jean Irmer, Jadson, Chico e Capixaba; Óscar Ruiz e Pitta.

Desfalques

Palmeiras

Jailson, que se recupera de cirurgia no joelho, é o único desfalque confirmado do Verdão.

Juventude

O técnico Umberto Louzer não poderá contar com Bruno Nazário, Elton e Felipe Pires, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Juventude nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,17 na vitória do Verdão, $ 6,70 no empate e $ 14,00 caso o Juve vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,20 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 4,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,45 caso positivo, e $ 1,50 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Cesar Greco/SE Palmeiras

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Allianz Parque – São Paulo, SP

• Arbitragem: JEFFERSON FERREIRA (árbitro), FABRICIO VILARINHO e LUANDERSON LIMA (assistentes), SALIM FENDE (quarto árbitro) e FLÁVIO FOMES (AVAR)