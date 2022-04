Palmeiras x Juazeirense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Palmeiras e Juazeirense entram em campo na noite deste sábado (30), na Arena Barueri, às 21h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Juazeirense DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Arena Barueri, Barueri - SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan da Costa (CE)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste domingo, na Arena Barueri.