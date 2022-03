O Palmeiras enfrenta o Ituano nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O semifinalista será decidido em jogo único. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Palmeiras DATA Quarta-feira, 23 de março de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na TV aberta, o Premiere, no pay-per-view, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Allianz Parque.

Cesar Greco/SE Palmeiras

MAIS INFORMAÇÕES

Classificado em primeiro lugar geral, com 30 pontos, o Palmeiras encerrou a fase de grupos com nove vitórias e três empates, enquanto o Ituano ficou em segundo lugar do Grupo C, com 19 pontos (cinco vitórias, quatro empates e três derrotas).

De 👁 nas quartas! 👊

Manhã de ativações e sequência na nossa preparação para a decisão contra o Ituano ➤ https://t.co/8YYXnMPTLx#AvantiPalestra pic.twitter.com/7RLFqbjEvX — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 22, 2022

Na primeira fase, a equipe do interior disputou seis jogos como visitante e não conquistou nenhuma vitória, somando quatro empates e duas derrotas.

Apesar da melhor campanha geral, a única vantagem do Verdão é o mando de campo. Qualquer empate sem gols leva a classificação a ser decidida nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Corinthians Paulistão 17 de março de 2022 RB Bragantino 1 x 1 Palmeiras Paulistão 20 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ceará Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir Goiás x Palmeiras Brasileirão 17 de abril de 2022 A definir

Ituano

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 2 x 0 RB Bragantino Paulistão 13 de março de 2022 Ponte Preta 2 x 2 Ituano Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas