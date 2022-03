Palmeiras x Ituano: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Paulista 2022

Com mais de 23 mil ingressos vendidos, o Palmeiras enfrenta o Ituano nesta quarta-feira (23), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas de final do Paulistão.

Dono da melhor campanha, o Verdão entra em campo com mando de campo no mata-mata após ter encerrado a primeira fase na liderança do Grupo C, com 30 pontos, enquanto o Ituano ficou em segundo lugar, com 19.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Palmeiras terá os retornos de seus principais jogadores após o técnico Abel Ferreira ter poupado os seus principais nomes no empate com o RB Bragantino na última rodada. No entanto, Weverton, Gustavo Gómez e Kuscevic, defendendo suas respectivas seleções, estão fora.

Bora aquecer para o jogo de hoje? Reveja os nossos gols marcados na primeira fase do Paulista e deixe aí qual deles foi o mais bonito para você! 🎥⚽#AvantiPalestra pic.twitter.com/eXdKfVScS1 — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 23, 2022

Já o Ituano não poderá contar com Rafael Elias, por questões contratuais, enquanto Neto Berola, ainda se recuperando fisicamente, deve iniciar no banco de reservas.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Possível escalação do Ituano: Pegorari; Cleberson, Rafael Pereira e Léo Santos; Pacheco, Kaio, Lucas Siqueira, Gerson Magrão, Igor Henrique e Roberto; Aylon.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Deyverson: suspenso

Luan: lesioado

Gustavo Gómez, Kuscevic e Weverton: convocados

ITUANO:

Rafael Elias: questão contratual

ARBITRAGEM

Árbitro: Thiago Luís Scarascati

Assistentes: Neuza Inês Back e Mauro André de Freitas

Quarto árbitro: Lucas Canetto

VAR: Péricles Bassols

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras x Ituano será transmitido ao vivo pelo Record, na TV aberta, do Premiere,no pay-per-view, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.