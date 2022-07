Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (24), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais (exceto Juiz de Fora), Pernambuco, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Buscando ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão, o Verdão, com 36 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva.

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Jorge e Piquerez, recuperados de trauma no joelho direito e dores musculares, respectivamente.

Por outro lado, Jailson e Rony seguem no departamento médico e são desfalques.

Já o Internacional, com 30 pontos, e na luta pelo G-4, busca voltar a vencer após dois empates consecutivos.

Mano Menezes segue sem contar com Bustos e Renê, lesionados, enquanto Wanderson pode ser novidade entre os titulares.

Em 86 jogos disputados entre as equipes, o Inter soma 36 vitórias, contra 26 do Palmeiras, além de 24 empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2021, o Verdão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Merentiel (López).

Possível escalação do Internacional: Daniel; Mercado, Vitão, Kaique e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Maurício e Pedro Henrique; Alemão.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Jailson e Rony: machucados.

Internacional:

Bustos, Renê, Alan Patrick e Taison: lesionados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Internacional DATA Domingo, 24 de julho de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 19 de julho de 2022 América-MG 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Palmeiras Brasileirão 30 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Atlético-MG x Palmeiras Copa Libertadores 3 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Internacional Brasileirão 16 de julho de 2022 Internacional 3 x 3 São Paulo Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas