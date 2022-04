Palmeiras x Independiente Petrolero: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Palmeiras enfrente o Independiente Petrolero nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da SBT (para São Paulo, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do site SBT Sports, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Independiente Petrolero DATA Terça-feira, 12 de abril de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para São Paulo, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina), na TV aberta, a ESPN, na TV fechada, e o site SBT Sports, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Allianz Parque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de estrear no Brasileirão com derrota para o Ceará por 3 a 2, o Palmeiras volta as atenções para a Copa Libertadores. Atualmente, é líder do Grupo A, com três pontos, - venceu o Táchira por 4 a 0 na primeira rodada - e busca manter o aproveitamento de 100% no torneio.

Com o calendário apertado (o clube disputa o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores), o técnico Abel Ferreira revelou que não tem certeza se é possível disputar tudo. Contra os bolivianos é capaz de optar novamente por uma equipe reserva, assim como fez na viagem para Venezuela na última semana.

"Terça-feira estamos aqui outra vez, este é o nosso destino, jogar de dois em dois dias, três em três dias. O problema é que é consecutivo. Uma semana, um mês, dois, três, vai ser até novembro. Honestamente, vamos ter que pensar muito bem quais são os tiros que temos que dar", afirmou o português.

"Mais do que me falarem de jogador A, B ou C, olhem para o calendário. Não falem se temos 23, 24 ou 25 (jogadores). Temos dois jogadores por posição, o problema não é um elenco, há um problema maior, estrutural, da organização. Isto não vou alterar. Há coisas mais urgentes para se falar do que jogadores", analisou logo após a derrota para o Ceará no sábado (9).

Do outro lado, o Independiente Petrolero, que empatou com o Emelec em 1 a 1 na rodada de estreia da Libertadores, terá Cristaldo em campo. O ex-jogador do Verdão defendeu o clube brasileiro entre 2014 e 2016.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Dep. Táchira 0 x 4 Palmeiras Copa Libertadores 7 de abril de 2022 Palmeiras 2 x 3 Ceará Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Palmeiras Brasileirão 16 de abril de 2022 17h45 (de Brasília) Flamengo x Palmeiras Brasileirão 20 de abril de 2022 19h30 (de Brasília)

INDEPENDIENTE PETROLERO

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente Petrolero 1 x 1 Emelec Copa Libertadores 7 de abril de 2022 Royal Pari 5 x 1 Independiente Petrolero Campeonato Boliviano 9 de abril de 2022

Próximas partidas