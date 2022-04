Palmeiras x Independiente Petrolero: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (12) para Palmeiras x Independiente Petrolero, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 21h30 (de Brasília).

Depois de vencer o Táchira por 4 a 0 na rodada de estreia, o Verdão busca mais três pontos para seguir na liderança isolada do Grupo A e na luta pelo terceiro título consecutivo do torneio sul-americano.

Do outro lado, o Independiente Petrolero empatou com o Emelec em 1 a 1 na primeira rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro confronto em casa na Libertadores 2022, o Palmeiras deve ter em campo um time misto após o técnico Abel Ferreira ter optado pelo time titular na derrota para o Ceará na estreia do Brasileirão.

Assim, Marcos Rocha, Gómez, Zé Rafael podem ser poupados, enquanto Jailson, expulso na goleada sobre o Deportivo Táchira, é desfalque certo.

Por outro lado, Piquerez, recuperado de trauma no ombro direito, retorna e pode aparecer entre os titulares.

Já o Independiente Petrolero, sem desfalques e com força máxima, terá Cristaldo, ex-Verdão, entre as armas da equipe boliviana.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Atuesta e Raphael Veiga; Dudu, Wesley e Rony.

Possível escalação do Independiente Petrolero: Arancibia, Velasquez, SIlva e Chiatti; Folleco, Bejarano, Aviles Flores e Gimenez; Reina e Ramirez; Correa.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Marcos Rocha, Gómez, Zé Rafael: poupados

Jailson: suspenso (cartão vermelho)

IND. PETROLERO:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Derlis Lopez - PAR

Assistentes: Eduardo Cardozo e Julio Aranda - PAR

Quarto árbitro: Eber Aquino - PAR

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e Independiente Petrolero será transmitido ao vivo pelo SBT (para São Paulo, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do site SBT Sports, na internet, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.