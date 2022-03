Palmeiras x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Paulista 2022

Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo (6), no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Guarani DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (6), no Allianz Parque.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com o título da Recopa após a vitória sobre o Athletico-PR no meio da semana, o Palmeiras volta as atenções para o Paulistão buscando manter a invencibilidade na temporada. Atualmente, soma cinco vitórias e dois empates no Estadual, aparecendo na liderança do grupo C, com 17 pontos.

Do outro lado, o Guarani aparece na vice-liderança do grupo A, com 10 pontos, sete a menos que o líder Corinthians. Na última rodada, foi derrotado pelo Santo André por 3 a 2, mas avançou na Copa do Brasil após vencer o Maricá por 1 a 0 no meio da semana.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Paulista 27 de fevereiro de 2022 Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR Recopa 2 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Paulista 10 de março de 2022 20h30 (de Brasília) Palmeiras x Santos Paulista 13 de março de 2022 18h30 (de Brasília)

Guarani

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 x 3 Santo André Paulista 26 de fevereiro de 2022 Maricá 0 x 1 Guarani Copa do Brasil 1 de março de 2022

Próximas partidas