Palmeiras x Guarani: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar neste domingo (6) para Palmeiras x Guarani, pela décima rodada do Campeonato Paulista, a partir das 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Embalado com a conquista da Recopa após a vitória sobre o Athletico-PR por 4 a 2 no placar agregado, o Verdão volta as atenções para o Paulistão.

Na liderança do grupo C com 17 pontos, e um jogo a menos, o Palmeiras busca antecipar a classificação ao mata-mata.

Do outro lado, o Guarani, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o Maricá no meio da semana, busca retomar a vice-liderança do grupo A do Estadual.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira tem dois desfalques confirmados (Gabriel Menino e Luan), e pode manter o time que venceu o Athletico-PR. Gustavo Scarpa, recuperado, retorna.

Já o Guarani não poderá contar com Matheus Pereira, suspenso. Eliel é o provável substituto. Além do lateral-esquerdo, Diogo Mateus, com dores no tornozelo, também pode ser desfalque.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Dudu.

Escalação do Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel; Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César e Lucão do Break.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Gabriel Menino e Luan: lesionados

GUARANI

Matheus Pereira: suspenso (cartão amarelo)

Diogo Mateus: dores no tornozelo

ARBITRAGEM

Árbitro: Fabiano Monteiro

Assistentes: Alex Alexandrino e Gustavo Rodrigues

Quarto árbitro: Ricardo Bittencourt

VAR: Rodrigo Guarizo

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras x Guarani será transmitido ao vivo pelada Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming, neste domingo (6).