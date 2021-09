Palmeiras x Grêmio sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo às 17h (de Brasília), na terça-feira (14), pelo Brasileirão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Band, em TV aberta, e do SporTV, na fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Terça-feira, 14 de setembro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Marcela de Almeida Silva (SP) e Patrícia Carla de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida e Souza (SP)

ONDE VAI PASSAR?



O Verdão está brigando no topo da tabela no Brasileirão sub-20 / Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/Divulgação

Exemplo: A Band, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta terça, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

O Verdão tem uma consistência muito boa no Brasileirão. Quarto colocado - com oito vitórias, três empates e três derrotas -, o Palmeiras tem o melhor ataque da competição e uma defesa bastante sólida, que o fazem brigar no topo da tabela. No entanto, sem técnico desde a saída de Wesley Carvalho no final de agosto, a equipe vive um momento conturbado fora de campo, que pode refletir negativamente nas atuações.

A boa notícia é que Gabriel Silva, um dos principais jogadores da equipe, deve retornar ao time para o confronto contra o Grêmio.

Provável escalação do Palmeiras: Mateus Oliveira; Thiago Santos, Lucas, Kaiky e Vanderlan; Fabinho, Victor Hugo e Bruno Menezes; Vitinho, Kelvin e Gabriel Silva (Jow Jow).

GRÊMIO

Já o Tricolor vem de uma sequência que deixou a desejar e o tirou da zona de classificação - nos últimos oito jogos, conquistou apenas uma vitória. Agora, na 11ª colocação, está com os mesmos 22 pontos de Vasco e Cruzeiro - 9º e 10º colocados.

Para o jogo contra o Verdão, querendo voltar às oito primeiras posições, o Grêmio deve ter o time quase completo à disposição de Guilherme Bossle.

Provável escalação do Grêmio: Thiago Beltrame; Lucas Kawan (Wesley Ferreira), Matheus, Léo Oliveira, Cuiabano; Velasco (Hiago), Ronald, Gabriel Silva; Rubens, Léo Fenga e Kevin (Robert ou Lucas Alves).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 5 Taubaté Paulistão sub-20 9 de setembro de 2021 Fluminense 1 x 1 Palmeiras Brasileirão sub-20 6 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo-SP x Palmeiras Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021 15h (de Brasília) América-MG x Palmeiras Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 3 Vasco Brasileirão sub-20 4 de setembro de 2021 Grêmio 2 x 2 São Paulo Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2021

Próximas partidas