Palmeiras x Grêmio pode ser no Pacaembu - de novo

Verdão tem perdido datas de jogos no Allianz Parque devido a realizações de shows e espetáculos musicais

Em 2015, Rod Steward. Em 2016, Eros Ramazotti. Em 2017, Ariana Grande. Em 2018, Z Festival. Pelo quinto ano seguido, um espetáculo musical no Allianz Parque pode fazer com que o receba o em no estádio do Pacaembu, não em sua casa.

O mais curioso é que o Grêmio foi o último visitante em jogos oficiais no antigo Parque Antártica, com vitória do Palmeiras por 4 a 2 em maio de 2010. De lá para cá, jogou no Canindé, em Barueri e no Pacaembu durante a reforma, e mais quatro vezes no estádio municipal por conta da ocupação da nova arena por outros eventos.

A única vez que o Grêmio pisou no Allianz Parque foi pela Copa do de 2017, quando conquistou um empate para avançar na competição depois de vencer em Alegre.

Agora, na sequência de shows, é a vez da dupla Sandy e Junior. As apresentações estão marcadas para o sábado e o domingo antes da semana de volta das quartas de final da . Se o jogo for agendado para a terça-feira, há grandes chances de a logística não ser adequada para que o estádio esteja apto a receber o duelo eliminatório apenas 48h depois do evento musical. Assim, Palmeiras x Grêmio ficaria novamente para o Pacaembu.

A coincidência é tamanha que os palmeirenses já lembram a grande sequência no estádio municipal contra o rival gaúcho: nesses quatro jogos seguidos pelo Brasileiro no Pacaembu, foram quatro vitórias palmeirenses sobre o Grêmio. O torcedor mais assíduo acostumou-se a assistir o duelo nas arquibancadas do Paulo Machado de Carvalho, já que o estádio recebeu 4 dos últimos 5 encontros na capital paulista.

Se voltar aos tempos de reforma do Parque Antártica, o Palmeiras empatou com o Grêmio no Canindé (Brasileiro 2011), em Barueri ( 2011, avançando à final) e no Pacaembu (Brasileiro 2012). Ainda ganhou do tricolor no Pacaembu (Brasileiro 2014) pouco antes da inauguração do Allianz Parque.

A última derrota do Palmeiras na cidade foi no Brasileiro de 2008, em jogo pelo Campeonato Brasileiro marcado pela subida de Marcos ao ataque ainda no meio do segundo tempo. A derrota gremista custou a liderança palmeirense no campeonato que seria vencido pelo São Paulo.