Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão feminino

Partida acontece neste sábado (20), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV

Palmeiras e Grêmio se enfrentam em neste sábado (20), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada.

Depois de encerrar a primeira fase na liderança, com 37 pontos (12 vitórias, um empate e duas derrotas), o Palmeiras goleou o Grêmio por 5 a 0 no primeiro duelo das quartas de final, e agora entra em campo com uma grande vantagem para avançar à semifinal. O Verdão pode perder por até quatro gols de diferença, enquanto o Grêmio precisa ganhar de pelo menos cinco de vantagem para garantir a classificação.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Thais, Julia e Katrine; Duda Santos, Ary Borges e Camilinha; Bia Zaneratto, Andressinha e Day Silva.

Possível escalação do Grêmio: Lorena; Sinara, Tuani, Mónica Ramos; Jéssica Soares; Karla Alves, Tchula e Caty; Dani Barão, Laís Estevam e Cássia.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Grêmio DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Assistentes: Izabele de Oliveira e Juliana Vicentin (SP)

Quarto árbitro: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 5 Palmeiras Brasileirão feminino 14 de agosto de 2022 AERP 0 x 2 Palmeiras Brasileirão feminino 17 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Paulista feminino 24 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Palmeiras x RB Bragantino Paulista feminino 8 de setembro de 2022 19h30 (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Corinthians Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022 Grêmio 0 x 5 Palmeiras Brasileirão feminino 14 de agosto de 2022

Próximas partidas