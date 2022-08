Palmeiras x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (7), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Goiás se enfrentam neste domingo (7), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de empatar com o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta as atenções para o Brasileirão buscando se manter na liderança isolada do torneio nacional. Atulmente, soma 42 pontos.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Rony, recuperado de lesão, mas Murilo, Marcos Rocha e Piquerez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Do outro lado, o Goiás, com apenas 25 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Jair Ventura terá os retornos de Fellipe Bastos e Luan Dias, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Coritiba por 1 a 0, além de Matheus Sales, que por questões contratuais desfalcou a equipe na última rodada.

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 26 vitórias, contra 14 do Goiás, além de 11 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Wesley e Rony (López).

Possível escalação do GOIÁS: Tadeu; Danilo Cardoso, Lucas Halter, Caetano e Juan Pablo; Auremir, Diego, Vinicius e Dadá Belmonte; Nicolas e Pedro Raul.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Murilo, Marcos Rocha e Piquerez: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Goiás:

Maguinho: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Palmeiras x Goiás DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Leirson Peng Martins (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 30 de julho de 2022 Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras Libertadores 3 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Atlético-MG Libertadores 10 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Corinthians x Palmeiras Brasileirão 13 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 3 Goiás Brasileirão 23 de julho de 2022 Goiás 1 x 0 Coritiba Brasileirão 30 de julho de 2022

Próximas partidas