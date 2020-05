Palmeiras x Fluminense 2012: escalações, gols e tudo sobre o jogo do título brasileiro

Relembre neste domingo (31) a vitória do Tricolor que sacramentou o quarto título brasileiro

No próximo domingo (31), os torcedores do Fluminense terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise do Campeonato Brasileiro de 2012, quando a equipe comandada por Abel Braga venceu o o por 3 a 2, com dois gols de Fred, na 35ª rodada.

Com uma campanha irretocável, o Tricolor assegurou a quarta conquista do título nacional: 1970, 1984, 2010 e 2012.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras 2 x 3 DATA DO JOGO 11 de novembro de 2012 DATA DA REPRISE Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Prudentão - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ESCALAÇÕES



Foto: Getty Images

PALMEIRAS

Bruno; Wesley, Maurício Ramos, Henrique (Román) e Juninho; João Denoni, Correa, Marcos Assunção e Patrick Vieira; Obina e Barcos.

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Bruno (Diguinho, aos 78'),Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos; Edinho, Jean, Thiago Neves e Rafael Sóbis ( , aos 69'); Wellington Nem (Marcos Jr, aos 59') e Fred.

OS GOLS

Fred abriu o placar no primeiro tempo, aproveitando rebote. Na volta do intervalo, o atacante cruzou e comemorou quando Maurício Ramos mandou em direção à própria meta e marcou gol contra.

Após sair perdendo por 2 a 0, Barcos e Patrick Vieira igualaram o placar para o Palmeiras, mas Fred, aos 43 minutos, recebeu na área e chutou para marcar o terceiro gol, que sacramentou o título da equipe carioca.

A CAMPANHA DO FLUMINENSE E PALMEIRAS

Com o resultado positivo, o time de Abel Braga chegou aos 76 pontos e se tornou tetracampeão brasileiro. Ao todo, o Tricolor registrou 77 pontos, com 22 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas. Um aproveitamento de 67%.

Já o Palmeiras terminou o ano rebaixado. Encerrou a temporada na 18ª posição, com 34 pontos (nove vitórias, sete empates e 22 derrotas). Um aproveitamento de 30%.