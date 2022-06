Palmeiras x Flamengo-SP: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Paulistão Sub-20

Jogo acontece nesta quarta-feira (15), pela oitava rodada do Campeonato Paulista Sub-20; veja como acompanhar na internet

Palmeiras e Flamengo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Academia de Futebol 2, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Palmeiras x Flamengo-SP DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Academia de Futebol 2 - Guarulhos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leomar de Jesus

Assistentes: William Rodrigues e Patricia Carla de Oliveira

Quarto árbitro: Rogério Adalberto da Silva

Informações da partida

Na liderança isolada do Grupo 10, com 19 pontos, o Palmeiras, ainda sem saber o que é perder no Paulistão Sub-20 (seis vitórias e um empate), busca se manter invicto na competição. O Verdão acumula vitórias sobre o Taubaté, São José (2x), Flamengo de Guarulhos, Joseense e União Mogi.

Do outro lado, o Flamengo-SP, que foi derrotado pelo Palmeiras na terceira rodada por 1 a 0, busca a vitória para reduzir a diferença na tabela de classificação. Atualmente, soma 14 pontos, cinco a menos que o líder absoluto.

Até o momento, o Flamengo de Guarulhos soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Palmeiras Sub-20: Natan; Denzel, Talisca, Gustavo Mancha e Thauan; Jota, Luiz Freitas e Kauan; Carlos Matheus, Daniel e Wendell.

Flamengo-SP Sub-20: a atualizar.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Flamengo-SP

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 2 Taubaté Paulista Sub-20 9 de junho de 2022 São José 0 x 2 Palmeiras Paulista Sub-20 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Flamengo Brasileiro Sub-20 19 de junho de 2022 11h (de Brasília) Joseense x Palmeiras Paulista Sub-20 22 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Flamengo-SP

JOGO CAMPEONATO DATA União Mogi 0 x 1 Flamengo-SP Paulista Sub-20 8 de junho de 2022 Flamengo 1 x 0 Joseense Paulista Sub-20 12 de junho de 2022

Próximas partidas