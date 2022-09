Palmeiras x Flamengo-SP: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado pela 20ª rodada do estadual sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Na terceira posição do grupo 22, com 6 pontos, o Palmeiras entra em campo de olho na liderança. Já o Flamengo-SP ainda não pontuou nesta terceira fase da competição estadual.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Natan, Thiago, Pedro, Gustavo, Leonardo, Thauan, Allan, João Victor, Wendell, Kauan e Ruan.

Escalação do provável FLAMENGO-SP: Cesar, Juan, Leandro, Kauan, Marcelo, Pedro Henrique, Fabrício, Paulo Sergio, Felipe, Ronald e Hugo.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Flamengo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: CT Palmeiras II, Guarulhos - SP.