Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times medem forças neste domingo (30), às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (30), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, na capital paulista, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, que pode render a liderança para o Alviverde caso o Corinthians tropeçe em sua partida. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na internet, para todo o Brasil. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Flamengo DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Canindé - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Alberto Poletto Masseira e Bruno Silva de Jesus

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva

ONDE VAI PASSAR?



O Flamengo está brigando no meio da tabela do Brasileirão / Foto: Paula Reis / Flamengo

A TV Band, ao vivo e para todo o país, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

O Alviverde briga ponto a ponto pela liderança com o Corinthians. Em segundo na tabela, tem a melhor defesa da competição com apenas sete gols sofridos nos primeiros dez jogos. Bia Zanerattto é uma das principais jogadoras da equipe.

Provável escalação do Palmeiras: Jully, Bruna Calderan, Thais, Julia Bianchi, Tainara, Katrine, Bia Zanerattto, Duda Santos, Rafa Andrade, Ottilia e Carol Baiana.

FLAMENGO

Com 11 pontos conquistados, o Flamengo começa a rodada na 10º colocação da tabela. Em dez jogos, o time carioca teve duas vitórias, cinco empates e três derrotas, incluindo um 3 a 0 para o Corinthians no último compromisso.

Fim de jogo. O Flamengo perde para o Corinthians por 3 a 0 no Brasileirão Feminino.



O próximo compromisso da equipe será no domingo (30), fora de casa, contra o Palmeiras. #MeninasDaGávea #CRF



📸: Paula Reis/CRF pic.twitter.com/bU30Qmzbrg — Time Flamengo (@TimeFlamengo) May 27, 2021

Provável escalação do Flamengo: Kaká; Raquel, Stella, Cida, Ana Portugal; Kaylane, Dedê, Ana Carla; Jayanne, Rafa Barros e Flávia

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Bahia Brasileirão feminino 23 de maio de 2021 São José 1 x 4 Palmeiras Brasileirão feminino 26 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Palmeiras Brasileirão feminino 03 de junho de 2021 15h (de Brasília) Palmeiras x São Paulo Brasileirão feminino 06 de junho de 2021 15h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 22 de maio de 2021 Flamengo 0 x 3 Corinthians Brasileirão feminino 27 de maio de 2021

Próximas partidas