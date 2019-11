Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Valendo o título do Brasileirão Sub-20, equipes fazem o primeiro jogo da final nesta quinta (28); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e decidem o título do nesta quinta-feira (28), às 18h30 (de Brasília). O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (1), no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv para todo o , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras Sub-20 x Flamengo Sub-20 DATA Quinta-feira, 28 de novembro LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Fla quer comemorar mais um título em menos de uma semana / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv para todo o Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando o bicampeonato consecutivo do Brasileirão, o atual campeão, Palmeiras, chega para a grande decisão após ter eliminado o por 1 a 0 no jogo de volta da semifinal do torneio.

Atravessando uma ótima fase, o levantou no último domingo (24) o troféu do Paulista Sub-20 depois de superar o Red-Bull Brasil.

Por outro lado, os jovens do Flamengo buscam a inspiração no time profissional que conquistaram a e Brasileirão no fim fim de semana, para adicionar mais um troféu na história do clube.

Vale destacar que o no confronto entre as equipes disputado na primeira fase do campeonato, os paulistas venceram por 1 a 0,