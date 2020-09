Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Após muitas indefinições, equipes entram em campo neste domingo (27), pelo Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após muitas reclamações, incertezas e pedidos de adiamento, o não viu a sua vontade prevalecer e entrará em campo contra o neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro com muitos desfalques após ter 19 jogadores contaminados pela Covid-19 em seu elenco profissional. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Flamengo DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, além do canal Premiere. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A semana do Flamengo foi agitada. Após ficar oito dias no disputando a Copa Libertadores, o clube está enfrentando um surto da Covid-19 dentro da delegação que viajou para o torneio.

Com 19 jogadores contaminados, além dos lesionados Diego Alves, Gabriel Barbosa e Pedro Rocha, o Rubro-Negro buscou o adiamento da partida. Pedido negado tanto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), quanto pelo STJD. Mas não pelo TRT do Rio de Janeiro.

Neste sábado (26), o Tribunal Regional do Trabalho acatou o pedido do Sindeclubes, sindicato que representa funcionários de clubes do Rio de Janeiro, que entrou com uma ação civil pública, na última sexta-feira (25), pedindo o adiamento do jogo.

No entanto, minutos antes do horário marcado para a bola rolar, o TST deferiu o pediu da CBF e reverteu as decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) que haviam decretado o adiamento do jogo, em meio a dirigentes ameaçando parar o Brasileirão caso o jogo fosse de fato adiado.

Confira a relação completa dos contaminados:

Jogadores

Noga

Pepê

Rodrigo Muniz

Gabriel Batista

Isla

Matheuzinho

Rodrigo Caio

Léo Pereira

Thuler

Gustavo Henrique

Renê

Filipe Luís

Willian Arão

Gomes

Diego

Ribeiro

Vitinho

Bruno Henrique

Michael

Delegação

Rodolfo Landim (presidente)

Marcos Braz (vice de futebol)

BAP (vice de relações externas)

Domènec Torrent (treinador)

Marcio Tanure (médico)

Juan (diretor)

Marcio (supervisor)

Eduardo Calçada (fisioterapeuta)

Douglas Oliveira (nutricionista)

Cadu Furtado (analista de desempenho)

Vinícius Castro (assessor de imprensa)

Marcelo Flaeschen (assessor de imprensa)

Alex Silva (enfermeiro)

Rodrigo Ernesto (Offside logística)

Edvard Souza (Offside logística)

Dekko Roisman (conselho do futebol)

Diogo Lemos (conselho do futebol)

Já o Palmeiras foi contrário ao adiamento, com os jogadores se posicionando a favor da partida.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem praticamente todo o seu elenco à disposição.

Recuperados de dores musculares, Patrick de Paula está de volta. Os únicos desfalques são Luan Silva e Esteves, lesionados, que já não eram usados pelo treinador.

Com treino tático no gramado sintético da Academia de Futebol, encerramos a preparação para o nosso próximo desafio! 💪



Com treino tático no gramado sintético da Academia de Futebol, encerramos a preparação para o nosso próximo desafio! 💪

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron e Luiz Adriano

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; João Lucas, Gabriel Noga, Natan e Ramon; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Guilherme Bala, Lincoln e Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras 23 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Bolívar Copa Libertadores 30 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Palmeiras x Ceará Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Ind. del Valle 5 x 0 Flamengo Copa Libertadores 18 de setembro de 2020 SC 1 x 2 Flamengo Copa Libertadores 22 de setembro de 2020

Próximas partidas