Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (1), na Arena Barueri, a partir das 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Flamengo DATA Sexta-feira, 1 de abril de 2022 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta (1), na Arena Barueri.

MAIS INFORMAÇÕES

O Palmeiras chega para este duelo da quinta rodada da competição após vencer o Cruzeiro, por 4 a 2, e chegar na segunda colocação do Campeonato. As Palestrinas estão invictas no Brasileirão.

Já as Meninas da Gávea chegam para o duelo após vencer o Real Brasília, por 4 a 1, ocupando a quinta colocação. O Flamengo possui o melhor ataque da competição, com nove gols marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Santos Brasileiro 19 de março de 2022 Cruzeiro 2 x 4 Palmeiras Brasileiro 25 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviária x Palmeiras Brasileiro 16 de abril de 2022 14h (de Brasília) Palmeiras x Real Brasília Brasileiro 24 de abril de 2022 15h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 1 Flamengo Brasileiro 21 de março de 2022 Flamengo 4 x 1 Real Brasília Brasileiro 28 de março de 2022

Próximas partidas