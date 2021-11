Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Final brasileira! Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Fox Sports e Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Flamengo DATA Sábado, 27 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Centenário - Montevidéu, URU HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Quarto árbitro: Facundo Tello (ARG)

VAR: Julio Basuñan (CHI)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, e a Fox Sports e a Conmebol TV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a grande decisão deste sábado (27), no Uruguai. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas equipes brasileiras na decisão da Copa Libertadores 2021, a cidade de Montevidéu, no Uruguai, foi invadida por rubro-negros e palmeirenses.

Buscando o segundo título consecutivo, o Palmeiras entrará em campo após o empate com o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Marcos Rocha, suspenso, mas Felipe Melo, recuperado de dores no joelho, volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o Flamengo, que também empatou com o Grêmio no último compromisso antes da viagem, viu a pressão aumentar sobre o técnico Renato Gaúcho, acusado por parte dos torcedores de "aliviar" para o rival, que luta contra o rebaixamento.

Ao contrário do Verdão, o Fla terá força máxima na final da Libertadores.

A partida decisiva entre os clubes brasileiros será a quinta na história a ser realizada entre equipes do mesmo país

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

A campanha do Palmeiras na Libertadores 2021

Com apenas uma derrota na fase grupos, o Palmeiras encerrou em primeiro lugar do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, foram oito vitórias, três empates e uma derrota.

A campanha do Flamengo na Libertadores 2021

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo G, com 12 pontos, o Flamengo chega invicto para o mata-mata da Libertadores. Em 12 jogos, são nove vitórias e três empates.

