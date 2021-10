Equipes duelam nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), pela Copa do Brasil sub-17; veja como acompanhar ao vivo TV e na internet

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-17. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTv, na TV fechada, e do serviço de streaming da elevensports.com.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Flamengo DATA Quarta-feira, 13 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

Assistentes: Rodrigo Meirelles e Rafael Tadeu Alves (SP)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Getty Images)

O SporTv, na TV fechada, e o serviço de streaming da elevensports.com transmitem o jogo desta quarta-feira (13). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual o número do SporTv?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-17. No primeiro duelo, o Verdão foi goleado pelo Mengão por 7 a 3. O destaque da partida foi Matheus França, que marcou quatro gols no jogo de ida.

Para o duelo, as duas equipes não devem ter maiores desfalques. Quem se classificar pega o vencedor de São Paulo ou Atlético-MG.

Provável escalação do Palmeiras: José Henriqe; Gilberto, Vinícius Serafim, Matheus Matías, Gabriel; Leonardo, Luiz Freitas e Luis Guilherme; Kauan, Giovani e Endrick.

Provável escalação do Flamengo: Dyogo; Samuel Alves, Iago, Darlan, José Welinton; Vitor, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo; Matheus França, Petterson e Dudu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 3 Palmeiras Copa do Brasil sub-17 29 de setembro de 2021 Flamengo 7 x 3 Palmeiras Copa do Brasil sub-17 5 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

FLAMENGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil sub-17 30 de setembro de 2021

Próximas partidas