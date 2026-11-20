Como assistir a Palmeiras x Flamengo com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 36 21 de nov. de 2026 - 14:30

O Palmeiras recebe o Flamengo em um confronto da Série A entre os dois primeiros colocados do campeonato. A equipe de Abel Ferreira recebe o líder sabendo que precisa vencer para reduzir a distância na ponta da tabela.

O Flamengo chega como o time em melhor fase do futebol brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim venceu quatro de seus últimos cinco jogos na Série A, o mais recente por 2 a 1 contra o Athletico Paranaense, e sua única derrota nessa sequência veio nos pênaltis contra o Estudiantes, pela Copa Libertadores.

O Palmeiras chega para este confronto com a confiança abalada. Perdeu seu último jogo na Série A por 2 a 1 para o Cruzeiro, resultado que freou seu embalo após duas vitórias consecutivas sobre o Vasco da Gama em jogos de copa e uma goleada de 6 a 1 sobre o Remo pelo campeonato.

O histórico do confronto acrescenta outro elemento de interesse. O Flamengo venceu o encontro mais recente por 3 a 0, em maio, e também conquistou uma vitória pela Copa Libertadores na casa do Palmeiras em novembro de 2025. A equipe de Ferreira precisará reverter uma tendência recente que não a favorece.

Com o Flamengo em primeiro e o Palmeiras em segundo na Série A, os pontos em disputa são tão importantes quanto a própria rivalidade. Uma vitória do Flamengo ampliaria sua vantagem; um triunfo do Palmeiras deixaria a disputa pelo título em aberto.

Confira abaixo todos os detalhes sobre como assistir a esta partida da Série A ao vivo.

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