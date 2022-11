Palmeiras x Ferroviária: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Duelo será nesta quarta-feira (16), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Ferroviária se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Na quarta posição do campeonato com 19 pontos, o Palmeiras busca o triunfo para se manter próximo dos líderes. Logo atrás está a Ferroviária, com 18 pontos, que também não quer ficar longe dos primeiros colocados.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Jully, Bruna, Poliana, Daiana, Katrine, Adailma, Ariadina, Camila, Bia Zaneratto, Byanca e Andressa.

Escalação do provável FERROVIÁRIA: Luciana, Carolina, Ana Alice, Ana Maria, Ingryd, Larissa, Rafaela, Eudimilla, Suzane, Gessica e Daiane.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Ferroviária

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

• Horário: 19h30 (de Brasília)

• Local: Arena Barueri, Barueri - SP