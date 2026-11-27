Como assistir a Palmeiras x Estudiantes com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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Prévia do jogo

Copa Libertadores - Final 28 de nov. de 2026 - 15:00

O Palmeiras recebe o Estudiantes pela Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira tenta se recuperar de uma sequência ruim de resultados em casa e na Série A.

O time brasileiro chega ao confronto após duas derrotas seguidas pelo campeonato e um empate. Perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro em 18 de novembro, empatou por 1 a 1 com o Flamengo três dias depois e foi derrotado por 3 a 0 pela Chapecoense, já rebaixada, em 24 de novembro.

A derrota foi dolorosa. O Palmeiras segue em segundo lugar na tabela da Série A, mas o revés por 3 a 0 diante do lanterna deixa Ferreira com questões a resolver antes de outro teste com cara de mata-mata.

O Estudiantes chega sob o comando de Alexander Medina após resultados variados nas competições nacionais. Venceu o Independiente Rivadavia por 3 a 2 na Supercopa em 12 de novembro, mas seus últimos três jogos pela Liga Profesional terminaram com dois empates e uma derrota para o Union.

O time argentino também tem um confronto recente com um adversário brasileiro. Sua última partida pela Copa Libertadores terminou em empate por 0 a 0 com o Flamengo, e o resultado foi registrado como vitória do Estudiantes.

Na classificação fornecida, o Palmeiras ocupa o segundo lugar do Grupo F, enquanto o Estudiantes está em segundo no Grupo A. Os dois clubes sabem que há pouca margem para outro tropeço.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo.

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