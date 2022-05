Palmeiras x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Já classificado às oitavas de final, o Palmeiras recebe o Deportivo Táchira nesta terça-feira (24), no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para o estado de São Paulo e as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá), na TV aberta, o site do SBT Sports (para todo o Brasil), na internet, e a Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Deportivo Táchira DATA Terça-feira, 24 de maio de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Cesar Greco / Fotoarena

O SBT (para o estado de São Paulo e as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá), na TV aberta, o site do SBT Sports (para todo o Brasil), na internet, e a Conmebol TV, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (24), no Allianz Parque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a sequência de nove vitórias e três empates nos últimos 12 jogos na temporada, o Palmeiras volta as atenções para a Copa Libertadores.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Verdão busca uma vitória para terminar com a melhor campanha da história da primeira fase da competição. A disputa é contra Flamengo, River Plate e Estudiantes, todos com 13 pontos, enquanto o time paulista soma 15 após cinco partidas no Grupo A.

Do outro lado, o Táchira, na vice-liderança, com sete pontos, registra duas vitórias, um empate e duas derrotas na Libertadores.

Na primeira rodada da fase de grupos, o Verdão goleou o Táchira por 4 a 0, com gols de Dudu, Raphael Veigana e Rafael Navarro (2x), na Venezuela.

A campanha do Palmeiras na Libertadores 2022

Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras - 6 de abril de 2022

Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero - 12 de abril de 2022

Emelec 1 x 3 Palmeiras - 27 de abril de 2022

Independiente Petroleto 0 x 5 Palmeiras - 3 de maio de 2022

Palmeiras 1 x 0 Emelec - 18 de maio de 2022

Palmeiras x Deportivo Táchira - 24 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Emelec Libertadores 18 de maio de 2022 Juventude 0 x 3 Palmeiras Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Palmeiras Brasileirão 29 de maio de 2022 16h (de Brasília) Palmeiras x Atlético-MG Brasileirão 5 de junho de 2022 16h (de Brasília)

TÁCHIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Táchira 3 x 0 Independiente Petrolero Libertadores 19 de maio de 2022 Mineros de Guayana 1 x 2 Táchira Campeonato Venezuelano 22 de maio de 2022

Próximas partidas