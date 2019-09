Palmeiras x Cruzeiro vira Mano x Rogério Ceni com uma crise em comum

Em momentos semelhantes, Mano no Palmeiras e Ceni no Cruzeiro entram em campo para duelo decisivo para os treinadores no Brasileirão

A bola ainda não rolou para o jogo entre e , mas o clima de tensão e crise ronda os respectivos times. Seja nos bastidores ou em campo, ambos clubes passam por momentos conturbados no futebol. E neste sábado (14), sob o comando de Rogério Ceni e Mano Menezes, e Alviverde vão ficar frente à frente pela 18º do Brasileirão, às 19h (Brasília), com os treinadores precisando a todo custo de uma vitória.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Com objetivos distintos no Brasileirão mas entrelaçados por períodos de crise, Ceni e Mano vão se encontrar em cenários semelhantes. Na briga contra o rebaixamento, o Cruzeiro busca posições mais acima da tabela da competição enquanto uma crise interna ocorre no elenco. Já com o Palmeiras, o recém-chegado Mano tentará recolocar o clube no topo da tabela novamente, apesar da imensa desconfiança da torcida.

#MANONÃO

Há pouco mais de um mês, Mano foi demitido do Cruzeiro após sequência de derrotas e permanência na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2019. Sem clube e disponível no mercado, o treinador foi escolhido para substituir Luiz Felipe Scolari no Palmeiras na tentativa de assumir a liderança, na qual o Palmeiras era detentor antes da queda de rendimento que resultou na demissão de Felipão, em 02 de setembro.



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

A escolha por parte da diretoria do gerou inúmeras críticas da torcida que chegou a pedir a demissão do treinador minutos depois de ser anunciado oficialmente com a hashtag #manonão, uma vez que Mano treinou o em duas ocasiões e criou considerável identificação com o clube Alvinegro graças ao títulos do Campeonato Brasileiro da , em 2008, além do e Copa do , em 2009.

Não lembro de uma rejeição tão grande e nem de uma união da torcida contra alguém como tá sendo com o Mano Menezes. Esse seria só mais um motivo pra não ter trazido ele. #ManoNao — SEPalmeirense ⓟ (@SEPalmeirense_) September 3, 2019

Apesar da vitória de virada diante do no primeiro jogo como técnico do Palmeiras, os torcedores ainda não estão totalmente convencidos a respeito do novo treinador por conta do currículo no rival paulista. Com isso, o duelo contra o Cruzeiro, o primeiro de Mano diante dos fãs alviverdes no Allianz Parque, será a prova de fogo para o treinador, uma vez que vencer no Allianz seria a deixa essencial para uma tranquilidade temporária no Palmeiras.

#FECHADOCOMCENI

Rogério Ceni deixou o no último mês com estatus de ídolo. O técnico que conquistou o título da Série B no ano do centenário do Tricolor do Pici, em 2018, surpreendeu aos torcedores ao escolher treinador o Cruzeiro. Desde então, os dias de Ceni na equipe mineira têm sido tensos devido às supostas negligências dos jogadores a respeito de sua contratação.

A principal meta de Ceni no Cruzeiro era tirar o time da zona de rebaixamento, feito cumprido. Porém, o ex-goleiro não esperava enfrentar desavenças públicas com o elenco, em especial, com um dos pupilos da equipe, Thiago Neves, que criticou o modo tático escolhido pelo treinador no comando do clube na eliminação para o Inter , durante as semifinais para o , a Raposa ainda foi goleada para o por 4 a 1, na última rodada do Brasileirão, o que agravou a situação nos bastidores.



(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro EC)

Ainda assim, torcedores demonstraram apoio a Rogério Ceni ao longo do protesto no início desta semana. Além de protestarem contra a diretoria e jogadores, os cruzeirenses levaram uma faixa com a hashtag #fechadocomceni em apoio ao treinador que em pouco mais de um mês vem tendo dificuldades no comando do time . Marca que pode ser amenizada com uma possível vitória diante do Palmeiras e o ex-técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, fora de casa.